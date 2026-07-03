Останки Али Хаменеи доставлены в Тегеран на траурную церемонию Mehr: останки погибшего верховного главы Ирана Али Хаменеи привезли в Тегеран

Москва3 июл Вести.Останки погибшего во время американо-израильской военной операции против Ирана верховного главы Ирана Али Хаменеи доставлены в траурный павильон "Мосалла" в Тегеране, сообщает иранское агентство Mehr.

Агентство разместило в Telegram-канале видеокадры, на которых видно, как собравшиеся у траурного павильона люди возносят руки и передают над головами гроб с останками Хаменеи, окрашенный в цвета иранского флага.

Ранее сообщалось, что делегации из десятков стран прибыли в Тегеран для прощания с Хаменеи.

Всего в общенациональном траурном мероприятии примут участие более 20 млн человек, в том числе представители более чем 30 стран.

Россию на церемонии представляет зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Али Хаменеи погиб 28 февраля во время атаки Израиля и США. Подготовка к похоронам аятоллы заняла несколько месяцев. Похороны пройдут 9 июля в родном для Хаменеи городе Мешхед.