Церемонию прощания с погибшим Хаменеи посетили около 43 млн человек

Прощание с Хаменеи посетили более 40 млн человек Церемонию прощания с погибшим Хаменеи посетили около 43 млн человек

Москва10 июл Вести.Около 43 млн человек приняли участие в траурных мероприятиях, на которых прощались с погибшим при авиаударах США и Израиля верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи в Иране и Ираке, сообщил телеканал Press TV.

По данным канала, рекордный показатель пришедших сделал прощание с Хаменеи "самым масштабным шествием, которое когда-либо видел мир".

Официальные оценки, составленные на основе многочисленных независимых и правительственных источников, подтверждают, что в этих исторических событиях приняли участие от 41 до 43 миллионов человек сказано в сообщении

Первое масштабное траурное шествие в рамках многодневной церемонии прощания с Али Хаменеи прошло в центре Тегерана 3 июля. Гроб с телом Хаменеи доставили 7 июля в главный религиозный центр Ирана - город Кум, где в церемонии прощания с аятоллой приняли участие более 100 тыс. человек.

9 июля церемония погребения Али Хаменеи завершилась в иранском Мешхеде. Тело Хаменеи было захоронено в мавзолее Имама Резы, где два года назад в последний путь провожали погибшего при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.