Тысячи иракских шиитов посетили церемонию прощания с Али Хаменеи в Эн-Наджафе Тысячи иракских шиитов пришли попрощаться с погибшим рахбаром Ирана Хаменеи

Москва8 июл Вести.Церемония прощания с погибшим при февральских авиаударах США и Израиля верховным главой (рахбаром) Ирана аятоллой Али Хаменеи, тело которого доставлено из Ирана, проходит в иракском городе Эн-Наджаф, сообщает государственное телевидение Ирака.

Эн-Наджаф, где покоится почитаемый шиитами Али - зять пророка Мухаммеда - является одним из священных городов для представителей этого направления ислама.

На площади Эн-Наджафа собрались тысячи людей, в том числе представители иракского руководства, мусульманского и христианского духовенства, политики. В мероприятии также участвуют командиры местных проиранских военизированных группировок и шиитского ополчения.

В связи с траурными мероприятиями аэропорт Эн-Наджафа закрыт для полетов до утра 9 июля.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, который возглавляет прибывшую в Ирак иранскую делегацию, выразил признательность за достойную позицию, занятую правительством и народом Ирака.

Пезешкиан высоко оценил "значительные усилия и содействие" Ирака в проведении траурных мероприятий и подчеркнул, что народы двух стран "связывают глубокие узы".

Первое масштабное траурное шествие в рамках многодневной церемонии прощания с Али Хаменеи прошло в центре Тегерана 3 июля. Через два дня с рахбаром простились трое его сыновей - Мостафа, Мейсам и Масуд.

Гроб с телом Хаменеи доставили 7 июля в главный религиозный центр Ирана - город Кум, где в церемонии прощания с аятоллой приняли участие более 100 тыс. человек.

В интервью ИС "Вести" журналист из Турции Мустафа Кемаль Эрдемол сообщил, что посетил траурные мероприятия, чтобы рассказать на родине правду об Иране, которую многие не знают.