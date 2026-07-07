Журналист Эрдемол: в Турции многие не знают, что происходит в Иране

Турецкий журналист приехал на прощание с Хаменеи, чтобы показать правду об Иране Журналист Эрдемол: в Турции многие не знают, что происходит в Иране

Москва7 июл Вести.Журналист Мустафа Кемаль Эрдемол в интервью ИС "Вести" рассказал, что приехал на прощание с аятоллой Али Хаменеи, чтобы показать в Турции правду об Иране, которую многие не знают.

Больше 100 тысяч иранцев приняли участие в церемонии прощания с аятоллой Али Хаменеи в городе Кум, куда сегодня доставили гроб с телом погибшего верховного лидера страны. В траурной процессии не только иранцы, но и приглашенные из почти 110 стран.

В Турции многие люди не знают, что происходит в Иране, для этого я и приехал сюда. Доминирующие медиа не дают правдивые новости в Турции, как и везде… Мне сложно говорить правду, но я должен, хоть иногда и боюсь поделился турецкий журналист

Ранее иранский военный Бехнам Мохаммади заявил, что для представителей армии гибель Хаменеи также является горем.