Москва6 июлВести.Смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи является трагедией для мусульманского мира. Об этом ИС "Вести" заявил мулла-суннит мечети Керманшаха Маджид Керами.
Мы приехали сюда [в Тегеран] также выразить свою скорбь. Аятолла Хаменеи был не только лидером шиитов, он был лидером всего мусульманского мира, и поэтому именно сегодня мы обязаны быть рядом со своими шиитскими братьямиотметил он
Журналист Хаял Муаззин рассказал, что иностранные гости не сдерживают эмоций в ходе траурной церемонии.
Я видел здесь журналистов из российских СМИ, видел, как одна из них плачет. Здесь не надо быть мусульманином или православным, здесь должна быть совесть и душасказал он
Ранее иранский военный в комментарии ИС "Вести" заявил, что для представителей армии гибель Хаменеи также является горем.