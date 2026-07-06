Прибывшие на прощание с Хаменеи в Тегеран не сдерживали эмоций Смерть Хаменеи назвали трагедией для мусульманского мира

Москва6 июл Вести.Смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи является трагедией для мусульманского мира. Об этом ИС "Вести" заявил мулла-суннит мечети Керманшаха Маджид Керами.

Мы приехали сюда [в Тегеран] также выразить свою скорбь. Аятолла Хаменеи был не только лидером шиитов, он был лидером всего мусульманского мира, и поэтому именно сегодня мы обязаны быть рядом со своими шиитскими братьями отметил он

Журналист Хаял Муаззин рассказал, что иностранные гости не сдерживают эмоций в ходе траурной церемонии.

Я видел здесь журналистов из российских СМИ, видел, как одна из них плачет. Здесь не надо быть мусульманином или православным, здесь должна быть совесть и душа сказал он

Ранее иранский военный в комментарии ИС "Вести" заявил, что для представителей армии гибель Хаменеи также является горем.