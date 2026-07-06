В Тегеране началось всеобщее траурное шествие прощания с Али Хаменеи Всеобщее траурное шествие прощания с Али Хаменеи проходит в Тегеране

Москва6 июл Вести.Сотни тысяч иранцев вышли на центральные улицы Тегерана, чтобы принять участие в траурном шествии с гробом погибшего верховного лидера Али Хаменеи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента.

Уточняется, что тело Хаменеи в рамках траурной процессии пронесут от улицы Энгелаб до площади Азади. Поле гроб отправят в главный религиозный центр страны - город Кум.

Подчеркивается, что многие приехали в столицу из других городов и даже из-за рубежа. По информации корреспондента, на улицах Тегерана можно встретить представителей практически всех 31 провинций.

5 июля сообщалось, что трое сыновей Али Хаменеи - Мостафа, Мейсам и Масуд - простились с ним в Тегеране. При этом Моджтаба Хаменеи, занявший пост своего отца, не присутствовал на траурной церемонии.