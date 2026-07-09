Москва9 июл Вести.Церемония погребения погибшего при февральских авиаударах США и Израиля верховного главы Ирана аятоллы Али Хаменеи завершилась в его родном иранском городе Мешхеде. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Как уточняет агентство, тело Хаменеи было захоронено в мавзолее Имама Резы, где два года назад в последний путь провожали погибшего при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.

Из-за большого количества людей, желающих проститься с Хаменеи, в последний момент организаторы были вынуждены изменить маршрут до мавзолея, поскольку похоронный кортеж с телом погибшего верховного лидера не смог к нему проехать. Из-за этого пришлось прибегнуть к помощи вертолета.

На территории усыпальницы над Хаменеи и членами его семьи, которые погибли вместе с ним, был прочитан намаз в присутствии сотен тысяч паломников. Затем прошла официальная церемония погребения в узком кругу, куда уже не допустили журналистов сообщает ТАСС

Первое масштабное траурное шествие в рамках многодневной церемонии прощания с Али Хаменеи прошло в центре Тегерана 3 июля. Через два дня с лидером простились трое его сыновей - Мостафа, Мейсам и Масуд.

Гроб с телом Хаменеи доставили 7 июля в главный религиозный центр Ирана - город Кум, где в церемонии прощания с аятоллой приняли участие более 100 тыс. человек. Вечером того же дня тело Али Хаменеи доставили в Ирак. В Наджафе и Кербеле состоялись отдельные церемонии прощания для местных мусульман‑шиитов.