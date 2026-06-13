В Иране назвали даты похорон Али Хаменеи IRIB: похороны верховного лидера Ирана Али Хаменеи пройдут с 4 по 9 июля

Москва13 июн Вести.Прощание с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи и его похороны пройдут с 4 по 9 июля. Государственная телерадиокомпания Ирана IRIB объявила график траурных мероприятий. Церемонии прощания и похороны пройдут в трех городах.

Согласно опубликованной информации, 4 и 5 июля в Тегеране в соборной мечети Хомейни состоится церемония прощания. Похоронная процессия пройдет в столице 6 июля, а на следующий день, 7 июля, — в священном для шиитов городе Кум. Завершится погребение 9 июля в Мешхеде — родном городе Хаменеи, где он и будет предан земле.

Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате совместной атаки Израиля и США. Подготовка к похоронам велась несколько месяцев, и теперь официальный Тегеран обнародовал окончательный план прощания с ушедшим аятоллой.