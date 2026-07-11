Верховный лидер Ирана поклялся отомстить за гибель Али Хаменеи и других иранцев

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поклялся отомстить убийцам своего отца Верховный лидер Ирана поклялся отомстить за гибель Али Хаменеи и других иранцев

Москва11 июл Вести.Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поклялся, что Тегеран отомстит за смерть его отца Али Хаменеи и других иранцев, которые стали жертвами американо-израильских ударов. Об этом говорится в письменном обращении Хаменеи по случаю похорон погибшего верховного лидера.

Мы клянемся отомстить за вашу кровь и за кровь всех мучеников этих двух войн, покарав преступных и опозоривших себя убийц. Эта месть — воля нашего народа, и она непременно должна быть осуществлена. Эти преступники, чьи имена известны всем, унесут в могилу несбывшуюся надежду на мирную смерть в своих постелях говорится в обращении

Али Хаменеи погиб 28 февраля в своей резиденции в результате американо-израильской атаки.

Церемония погребения тела бывшего верховного лидера Ирана завершилась в его родном городе Мешхеде 9 июля. В траурных мероприятиях приняли участие около 43 млн человек.