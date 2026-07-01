В Совбезе Ирана заявили о возмездии за смерть Хаменеи

Совбез Ирана пообещал наказать виновных в гибели Али Хаменеи В Совбезе Ирана заявили о возмездии за смерть Хаменеи

Москва1 июл Вести.Виновные в гибели бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи будут наказаны, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зульгадр.

Он подчеркнул, что расследование и подготовка ответа продолжаются, а возмездие, по словам Зульгадра, последует "в должное время".

Дело о мести за невинную кровь великого Хаменеи и невинно убиенных мучеников Ирана открыто, и виновники этих преступлений будут наказаны говорится в сообщении ведомства в социальной сети X

Ранее сообщалось, что церемонии прощания с Хаменеи и его похороны пройдут с 4 по 9 июля в трех городах Ирана.