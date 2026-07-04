Москва4 июл Вести.Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи хотел бы посетить похороны своего отца Али Хаменеи, убитого в феврале в результате операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Об этом пишет газета The New York Times.

Как напомнили журналисты, с момента своего назначения в марте новый верховный лидер Ирана (рахбар) не появлялся на публике.

[Хаменеи] сказал чиновникам, что хочет принять участие хотя бы в ряде эпизодов похоронной церемонии. Он хотел бы присутствовать на похоронах, запланированных на 9 июля в шиитской гробнице имама Резы в городе Мешхед, и прочитать молитву за своего отца говорится в публикации

Однако, как сообщили газете источники из числа сотрудников Корпуса стражей исламской революции, появление Хаменеи маловероятно, поскольку в Иране опасаются, что передвижения нового верховного лидера позволят установить местонахождение его убежища.

Церемония прощания с Али Хаменеи началась 3 июля с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей. Основные траурные мероприятия пройдут с 4 по 9 июля в нескольких иранских городах. Завершится церемония похоронами Хаменеи в его родном городе Мешхеде.

Российскую делегацию на похоронах аятоллы Али Хаменеи возглавляет зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.