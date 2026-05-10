Газета WSJ утверждает, что Моджтаба Хаменеи пропал в важный для страны момент WSJ: Моджтаба Хаменеи пропал в важный для Ирана момент

Москва10 мая Вести.Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи прекратил появляться на публике в момент, когда нужен был переговорщикам с Израилем и США больше всего, заявила газета The Wall Street Journal.

Журналисты отметили, что Хаменеи не появлялся на публике с момента, когда получил ранение из-за удара США и Израиля, в котором погиб его отец и предшественник на посту - аятолла Али Хаменеи.

Отсутствие [Хаменеи] становится все более серьезной проблемой для Тегерана на фоне попыток договориться о прекращении войны. Элиты Ирана демонстрировали единство во время боев, координируя свои политические заявления и сохраняя командование и контроль над своими вооруженными силами. Но между ними нарастают разногласия о том, насколько далеко можно зайти, чтобы заключить сделку с США говорится в публикации

В то же время официальные лица Ирана подчеркивают, что верховный лидер страны находится в добром здравии, а появляться на публике не спешит из соображений безопасности.

Враг пытается под различными предлогами получить аудио- или видеозапись [Хаменеи], чтобы злоупотребить ею… В свое время он сам обратится ко всем вам цитирует газета слова сотрудника офиса Хаменеи Мазахера Хоссейни

Ранее Моджтаба Хаменеи встретился с командующим центральным штабом войск "Хатам-аль-Анбия" Али Абдоллахи и приказал военным продолжать сдерживание врагов Ирана.

До этого телеканал CNN заявил, что Моджтаба Хаменеи участвует в формировании военной стратегии Ирана и помогает определять подход на переговорах с Вашингтоном.