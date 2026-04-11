Москва11 апр Вести.Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи продолжает восстановление после тяжелых травм, но находится в здравом уме. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три анонимных источника из ближайшего окружения иранского руководителя.

Источники отмечают, что после удара по резиденции в центре Тегерана 28 февраля лицо 56-летнего Хаменеи оказалось обезображено, а также были серьезно повреждены обе ноги.

[Он], тем не менее, оправляется от полученных ран и сохраняет ясность ума дополняют люди, близкие к Хаменеи

Несмотря на физические травмы, новый верховный лидер Исламской Республики принимает участие в совещаниях с высокопоставленными иранскими чиновниками через аудиоконференции. Он также участвует в принятии ключевых решений, включая переговоры с США.

С момента избрания новым главой Ирана Хаменеи ни разу не появлялся на публике, из-за чего различные источники дают разные версии о его состоянии. Иранские представители в свою очередь неоднократно заявляли, что сын погибшего аятоллы Али Хаменеи активно участвует в управлении страной.

Ранее британская газета The Times, ссылаясь на данные американской и израильской разведок, сообщала, что Моджтаба Хаменеи проходит лечение в священном городе Кум и пребывает в тяжелом бессознательном состоянии.