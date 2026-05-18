Москва18 мая Вести.Травмы, полученные верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи в ходе бомбардировок США и Израиля, не изувечили его внешность. Об этом заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения Исламской Республики.

Кроме того, говорится в сообщении, травмы Хаменеи не привели к ампутации каких-либо частей тела или инвалидности.

Травмы верховного лидера не носили такого характера, при котором его лицо или в целом внешность были бы изувечены приводит заявление ведомства иранское агентство IRNA

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что после удара по резиденции в центре Тегерана лицо 56-летнего Хаменеи оказалось обезображено, а также были серьезно повреждены обе ноги. Несмотря на это, отмечалось в публикации, верховный лидер Ирана "оправляется от полученных ран и сохраняет ясность ума".