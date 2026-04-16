Москва16 апр Вести.Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что, по текущим оценкам, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, получивший тяжелые ранения, остается жив. Его слова приводит Clash Report в соцсети X.

Хегсет сообщил, что статус Хаменеи, по имеющимся данным, не изменился.

Считается, что он жив, ранен и изуродован. Статус остается прежним сказал он

Ранее агентство Reuters со ссылкой на трех анонимных собеседников из ближайшего окружения иранского руководителя сообщало, что Хаменеи восстанавливается после тяжелых травм и сохраняет ясный ум. В результате удара по его резиденции в центре Тегерана 28 февраля 56‑летний Хаменеи получил серьезные повреждения обеих ног, а его лицо было обезображено, однако, по данным источников, он идет на поправку. Несмотря на увечья, новый верховный лидер участвует в совещаниях с высокопоставленными чиновниками по аудиосвязи и остается вовлеченным в принятие ключевых решений, включая переговоры с США.

С момента назначения новым верховным лидером Ирана Хаменеи ни разу публично не появлялся, что породило противоречивые версии о его состоянии. При этом иранские официальные лица многократно подчеркивали, что сын погибшего аятоллы Али Хаменеи активно участвует в управлении страной.