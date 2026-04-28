Москва28 апр Вести.Американская администрация считает, что верховный лидер Исламской Республики Иран Моджтаба Хаменеи жив. Об этом телеканалу Fox News сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

У нас есть основания полагать, что это так. Очевидно, они [представители Ирана] утверждают это. У нас нет доказательств обратного сказал Рубио

Рубио также отметил, что Иран смог сохранить половину своего ракетного арсенала.

Между тем газета The New York Times (NYT) сообщила, что Хаменеи получил ранения при атаках США и Израиля, в том числе сильные ожоги лица, затрудняющие речь. По данным издания, ему может потребоваться пластическая операция.