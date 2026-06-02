Рубио: есть признаки, что Хаменеи жив и участвует в руководстве Ираном

Рубио допустил, что верховный лидер Ирана жив Рубио: есть признаки, что Хаменеи жив и участвует в руководстве Ираном

Москва2 июн Вести.Госсекретарь США Марко Рубио считает, что верховный лидер Ирана Моджатаба Хаменеи жив и принимает активное участие в управлении государством.

Есть признаки того, что Моджтаба Хаменеи жив и все активнее участвует в принятии решений цитирует слова Рубио агентство Reuters

Глава Госдепартамента США также добавил, что Вашингтон не снимет санкции с Тегерана до тех пор, пока не будет разблокирован Ормузский пролив.

Между тем 21 мая агентство писало со ссылкой на два источника в Иране, что Хаменеи издал директиву, которая запрещает вывозить обогащенный уран из страны.

Ранее американские журналисты сообщили, что в руководстве США ощущается выгорание из-за конфликта с Ираном, который длится гораздо дольше, чем планировалось.