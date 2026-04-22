Axios: США ожидают от Хаменеи ответ на последнее предложение по урегулированию

СМИ узнали, от кого в Иране США ждут ответа на решение продлить перемирие Axios: США ожидают от Хаменеи ответ на последнее предложение по урегулированию

Москва22 апр Вести.Соединенные Штаты Америки ожидают 22 апреля получить ответ верховного лидера (рахбара) Ирана Моджтабы Хаменеи на свое последнее предложение, связанное с урегулированием конфликта. Об этом написал интернет-портал Axios, ссылаясь на неназванный израильский источник.

Вечером 21 апреля американский лидер Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Исламской Республикой. По его словам, особый режим будет действовать до поступления от Тегерана сформулированной "единой позиции" по поводу урегулирования.

Вместе с этим Трамп добавил, что на время ожидания американские военные в регионе останутся в боеготовности, а морская блокада портов продолжится.

Согласно информации Axios, одной из причин решения президента США стала необходимость дождаться реакции иранского лидера на инициативу, с последующей передачей указаний рахбара иранским переговорщикам.

Ожидается, что в среду Хаменеи даст ответ говорится в статье

О том, что Тегеран на фоне объявленных Вашингтоном шагов продолжит действовать с учетом своих интересов, сообщали государственная телерадиокомпания Исламской Республики IRIB и местное агентство Tasnim.

Ранее посол Ирана в Тунисе Мир Масуд Хосейниан рассказал, что в ходе первого раунда переговоров с иранской делегацией в Исламабаде представители Вашингтона требовали допустить американскую сторону к управлению Ормузским проливом и передать США запасы обогащенного урана.