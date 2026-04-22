Москва22 апрВести.Соединенные Штаты Америки ожидают 22 апреля получить ответ верховного лидера (рахбара) Ирана Моджтабы Хаменеи на свое последнее предложение, связанное с урегулированием конфликта. Об этом написал интернет-портал Axios, ссылаясь на неназванный израильский источник.
Вечером 21 апреля американский лидер Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Исламской Республикой. По его словам, особый режим будет действовать до поступления от Тегерана сформулированной "единой позиции" по поводу урегулирования.
Вместе с этим Трамп добавил, что на время ожидания американские военные в регионе останутся в боеготовности, а морская блокада портов продолжится.
Согласно информации Axios, одной из причин решения президента США стала необходимость дождаться реакции иранского лидера на инициативу, с последующей передачей указаний рахбара иранским переговорщикам.
Ожидается, что в среду Хаменеи даст ответговорится в статье
О том, что Тегеран на фоне объявленных Вашингтоном шагов продолжит действовать с учетом своих интересов, сообщали государственная телерадиокомпания Исламской Республики IRIB и местное агентство Tasnim.
Ранее посол Ирана в Тунисе Мир Масуд Хосейниан рассказал, что в ходе первого раунда переговоров с иранской делегацией в Исламабаде представители Вашингтона требовали допустить американскую сторону к управлению Ормузским проливом и передать США запасы обогащенного урана.