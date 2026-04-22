США требовали от Ирана предоставить им участие в управлении Ормузским проливом

Москва22 апр Вести.Вашингтон в рамках первого этапа консультаций с иранской делегацией в Исламабаде потребовал допустить американскую сторону к управлению Ормузским проливом и передать США запасы обогащенного урана.

Об этом сообщил посол Ирана в Тунисе Мир Масуд Хосейниан в интервью ТАСС.

В статье указывается, что Тегеран расценил подобные условия как чрезмерные.

По словам дипломата, американская делегация настаивала на прямом участии в контроле над Ормузским проливом, предложив заменить в этом процессе Оман.

Тегеран отказался отметил Хосейниан

Кроме того, глава дипмиссии указал на другие серьезные разногласия, возникшие в ходе встречи. Он отметил, что требование американцев к Тегерану передать им обогащенный уран также стало одной из наиболее острых тем для дискуссий.

При этом посол подтвердил, что в целом переговорный процесс в определенные моменты демонстрировал позитивную динамику, а точки зрения сторон по ряду вопросов существенно сблизились.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что повестка переговоров Вашингтона с Тегераном на данный момент сведена к единственному вопросу - недопущению получения Ираном ядерного оружия. При этом, по его словам, Соединенные Штаты вскоре добьются от Ирана того, чтобы он никогда не обладал ядерным оружием.