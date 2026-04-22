Белый дом ждет от Тегерана ответ на свои требования

Москва22 апр Вести.Соединенные Штаты Америки ждут ответа Ирана на выставленные ранее Тегерану требования. Так ситуацию описала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт.

Заявление о возможном соглашении с Исламской Республикой Ливитт сделала телеканалу Fox News. В частности, Трамп ждет ответа на требование передать Вашингтону иранский обогащенный уран.

Президент принял решение продлить режим прекращения огня. Это лишь показывает, насколько на самом деле эффективной оказалась операция "Эпическая ярость", ведь внутри [иранского] режима есть серьезные разногласия. Президент это понимает, и поэтому мы ожидаем их ответа заявила Ливитт

Президент США Дональд Трамп продлил перемирие с Ираном "на пару-тройку дней". Он отметил, что перемирие не будет вечным, он лишь откликнулся на просьбу Пакистана, который выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном на переговорах. Также Трамп добавил, что морская блокада всех иранских портов будет продолжена для оказания давления на иранские власти. Именно американскую блокаду в Тегеране считают одним из нарушений условий перемирия. Там подчеркивают, что США выполнили лишь половину своих обязательств при объявлении перемирия.

Я не тороплюсь, я хочу лучшую сделку приводит слова Трампа Fox News

Кэролайн Ливитт подтвердила, что Дональд Трамп сохраняет много вариантов действий против Ирана.

США проинформировали Израиль, что режим перемирия с Ираном продлится до 26 апреля, добавляет Ynet. Но Кэролайн Ливитт эту информацию опровергла.

Через три или пять дней ан Ближний Восток должен прибыть третий американский авианосец "Джордж Буш". Он присоединится к авианосным группировкам во главе с "Авраамом Линкольном" и "Джеральдом Фордом", которые уже принимают участие в совместной операции США и Израиля против Ирана, отметила журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети X.