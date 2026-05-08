Рубио: сегодня США должны получить ответ от Ирана на предложение о переговорах

Москва8 мая Вести.США в течение дня ожидают от Ирана ответа на предложение по урегулированию конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Он выразил надежду на то, что ответ Тегерана положит начало "серьезным" переговорам.

Мы должны получить ответ Ирана сегодня сказал Рубио журналистам во время визита в Италию

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном продолжает действовать, несмотря на очередную атаку на объекты Исламской Республики.

28 февраля США и Израиль развязали войну на Ближнем Востоке, напав на Иран.