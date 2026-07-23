Рубио допустил изменение переговорной позиции Ирана в ближайшие дни Рубио: Тегеран может пересмотреть позицию по диалогу с США в ближайшие дни

Москва23 июл Вести.Вашингтон не исключает, что Тегеран в ближайшие дни пересмотрит свой подход к мирному диалогу с США. Об этом заявил журналистам в Маниле 23 июля американский госсекретарь Марко Рубио.

Они нарушили меморандум о взаимопонимании через несколько дней после его вступления в силу​​​. Мы выполнили свою часть соглашения, так что теперь они расплачиваются за это, и, возможно, в ближайшие несколько дней они изменят свое мнение сказал Рубио

Ранее в четверг Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о завершении 12-й волны ударов по целям на территории Ирана. Публикация об этом появилась на странице ведомства в соцсети X. По данным командования, атаки прекратились в 5:30 по московскому времени. Американские вооруженные силы, как уточнили в CENTCOM, били по объектам военно-морской инфраструктуры, хранилищам ракет и беспилотников, береговым наблюдательным пунктам и средствам противовоздушной обороны.

Кроме того, портал Axios со ссылкой на источники в американской администрации писал, что Соединенные Штаты в течение нескольких дней могут существенно расширить военную операцию против Ирана. По словам собеседника издания, президент США Дональд Трамп на фоне продолжающегося наращивания сил в регионе "по-прежнему рассматривает возможность возобновления масштабной военной операции".