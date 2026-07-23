Axios: США в течение нескольких дней могут расширить операцию против Ирана

США могут расширить операцию против Ирана в течение нескольких дней Axios: США в течение нескольких дней могут расширить операцию против Ирана

Москва23 июл Вести.США в течение нескольких дней могут существенно расширить военную операцию против Ирана, сообщили авторы статьи портала Axios, ссылаясь на источники в американской администрации.

Президент США Дональд Трамп на фоне продолжающегося наращивания сил в регионе "по-прежнему рассматривает возможность возобновления масштабной военной операции против Ирана", сообщил собеседник портала.

По словам американских и израильских чиновников, это может произойти в течение нескольких дней говорится в материале

The Wall Street Journal накануне сообщила о значительном увеличении военного присутствия США на Ближнем Востоке. Такой шаг, как следовало из материала, призван предоставить главу Белого дома расширенные возможности для ведения военной кампании против Ирана.

О том, что Штаты рассматривают на повестке дня возможность проведения наземной операции на Ближнем Востоке, сообщал ИС "Вести" руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, доктор политических наук Николай Плотников. Он также отмечал, что в регион прибывают дополнительные силы американской армии.

В Иране, по словам Плотникова, осознают стремление Штатов провести операцию и предпринять попытку поставить страну "на колени".