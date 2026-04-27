Эксперт сообщил, что в США активно готовятся к новому раунду войны против Ирана Эксперт Ибрагимов: США активно готовятся к новому раунду войны против Ирана

Москва27 апр Вести.Новый раунд войны США против Ирана может начаться на этой неделе. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил политолог, преподаватель экономического факультета РУДН и Финансового университета при Правительстве России Фархад Ибрагимов.

Он обратил внимание, что Америка активно готовится к новым боевым действиям. За последние сутки, как отметил эксперт, США существенно нарастили военное присутствие в Иранской Республике.

Соединенные Штаты Америки активно готовятся к новому раунду войны против Ирана.

В целом говорить о том, что там накал страстей пойдет на спад, не приходится. К сожалению, наоборот, мы можем констатировать лишь тот факт, что американцы даже очень готовятся к новому раунду войны против Ирана. То есть, я думаю, что даже на этой неделе, может быть, в середине или в конце, мы будем свидетелями новых ударов по иранской территории сказал Ибрагимов

По словам эксперта, в Иране "не питают никаких иллюзий в отношении Штатов". При этом, как подчеркнул политолог, в иранском обществе готовы к новому витку эскалации.

Я не фиксирую сейчас со стороны иранского общества и населения в целом какой-то деморализации. Я не чувствую со стороны элит, что там есть разлом монолитности, наоборот, они как раз-таки готовы к новому витку эскалации и считают, что вопросы, который связан с ядерной программой, является ключевым заключил эксперт

Ранее портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп в понедельник, 27 апреля, обсудит с командой дальнейшие варианты действий по Ирану.