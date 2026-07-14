Москва14 июл Вести.США ведут в отношении Ирана разведку боем для того, чтобы прощупать его уязвимые места на ормузском направлении и затем разрушить страну. Об этом ИС "Вести" заявил преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов.

По прогнозам эксперта, идет подготовка к большой войне, которая может состояться осенью.

Американцы от реванша не откажутся, потому что они не смогли поставить точку по итогам горячей фазы конфликта, которая формально завершилась 8 апреля, когда [президент США Дональд] Трамп объявил о перемирии … Американцы никак не могут смириться с тем, что Иран продолжает господствовать над Ормузским проливом. Они всячески сейчас пытаются склонить Оман на свою сторону. Оман сопротивляется довольно очень жестко. Они пытаются оказывать очень жесткое давление на Саудовскую Аравию … ну и конечно же, пытаются сделать так, чтобы в целом монархии Залива присоединились к какой-то некой коалиции Америки и Израиля для того, чтобы впоследствии те ударяли по Ирану. Хотя, конечно, сложно себе это представить, но такую комбинацию Белый Дом и Пентагон лично планируют сказал эксперт

Также он добавил, что американцы самостоятельно проводят разведку боем, так как хотят понять, сможет ли Иран пойти на какие-то более жесткие условия в переговорном процессе.

Если даже есть минимальная доля процента … достичь какого-то результата, то почему бы и нет. Так что сейчас израильтяне выжидают удобного момента, а когда уже поймут, вот, подытоживая, что если американцы уже втянулись в полномасштабную войну … как это было в марте месяце, то тогда, конечно же, израильтяне тут же объявят о войне … Здесь задача стоит … – уничтожить Иран, а в идеале вообще его раздробить на несколько кусочков. У американцев такой задачи нет, они просто хотят сменить систему считает политолог

Ранее сообщалось, что США нанесли удары по военным объектам в Иране, включая Бушер, Чабахар, Джаск, Конарек, Бендер-Аббас.