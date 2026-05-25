Москва25 мая Вести.США будут не только наносить удары беспилотниками, но и пытаться парализовать экономику Ирана, чтобы "раскачать" ситуацию внутри страны. Об этом ИС "Вести" заявил политолог-востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.

Эксперт пояснил, что цель США в Иране – лишить население возможности зарабатывать на жизнь, закрывать элементарные потребности чтобы оно вышло на улицы с требованиями к властям.

Они сейчас как раз-таки будут концентрироваться на том, чтобы заблокировать иранскую экономику, задушить ее окончательно и довести ее до уровня паралича. Чтобы, иными словами, иранцы не смогли зарабатывать, не смогли хоть как-то взаимодействовать с внешним миром, и чтобы население страны в считанные секунды просто-напросто стало абсолютно неспособным как-то зарабатывать себе на жизнь. То есть даже не смогло иметь к себе ни хлеба, ни воды, ничего прочего. Проще говоря, чтобы люди сами вышли на улицы и площади и требовали от властей более, значит, действенных решений пояснил Ибрагимов

По словам востоковеда, даже при полной блокаде иранское общество продолжит демонстрировать сплоченность, а элиты будут сохранять монолитность.

Если американцы будут блокировать иранскую экономику со стороны Ормузского пролива, со стороны Персидского залива и всего прочего, что они этим дальше добьются? Иранское общество все равно продолжает демонстрировать свою сплоченность и элиты сохраняют свою монолитность. Вот взять вот просто так их, значит, на колени поставить – это непростое дело отметил Ибрагимов

Эксперт подчеркнул, что реальные шансы на достижение хоть какой-то цели есть только в случае наземной операции. Если американский лидер Дональд Трамп готов рисковать своими солдатами, то на каждого обороняющего иранца придется от 5 до 10 военных США. Однако, по нению востоковеда, этот сценарий маловероятен.

Ранее Ибрагимов рассказал, что США хотят разобраться с Ираном ради геополитического престижа. По словам эксперта, американский лидер Дональд Трамп понимает, что надо либо дальше концентрироваться на Иране, либо переключиться на более легкую цель – Кубу.