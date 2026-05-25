Москва25 мая Вести.Власти США возмущены тем, что Иран позволили себе говорить с ними на равных, поэтому для Вашингтона победа над Тегераном является вопросом политического престижа. Об этом ИС "Вести" заявил политолог-востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.

По словам эксперта, американский лидер Дональд Трамп понимает, что надо либо дальше концентрироваться на Иране, либо переключиться на более легкую цель – Кубу.

Дело в том, что американцы вбили себе в голову, что они должны разобраться с Ираном. Каким образом, при какой комбинации — это уже другой вопрос…И мало того, иранцы позволили себе разговаривать с Америкой на равных и вбили мысль в головы всего мира, что с американцами можно так себя вести, а это не иначе как удар по американскому геополитическому престижу. И, конечно же, Трамп понимает прекрасно, что сейчас либо ему надо дальше концентрироваться на Иране и ударять по нему, либо переходить на Кубу, условно говоря, и там с ней разбираться, потому что Куба для него может оказаться более легкой прогулкой, нежели Иран отметил Ибрагимов

Востоковед также добавил, Иран, в свою очередь, не хочет идти на компромиссы и, если американцы не добьются своей цели, последуют удары.

Иными словами, сейчас американцы думают, что можно было бы принудить Иран, подписать какое-то соглашение, подписать некую дипломатическую капитуляцию. Тегеран это прекрасно знает, поэтому не хочет идти ни на какие компромиссы. Единственное, что вбрасывается информация о том, что якобы Иран уже не на пять, а на десять лет решил заморозить свою ядерную программу. Но опять-таки вывозить обогащенный уран в Америку никто не собирается, а это одна из главных причин. И если, собственно, американцы так и не смогут этого добиться, значит, удары будут пояснил Ибрагимов

Согласно мнению политолога, еще в принятии такого решения США играет важную роль и израильский фактор. Тель-Авив, к своему сожалению, никак не может повлиять на переговоры между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее сообщалось, что рамочное соглашение между Ираном и США готово на 95%. Стороны договорились по ключевым вопросам, но еще обсуждаются формулировки. В связи с этим, по информации американских СМИ, подписания документа в ближайшее время не ожидается.