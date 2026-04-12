В случае победы США требовали бы от Ирана капитуляцию, а не переговоры

Москва12 апр Вести.Соединенные Штаты не одержали никакой победы в конфликте с Ираном, потому что в противном случае требовали бы от Тегерана не переговоров, а капитуляции. Такое мнение преподаватель экономического факультета РУДН, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Фархад Ибрагимов высказал в интервью ИС "Вести".

Именно американский президент Дональд Трамп настаивал на переговорах с иранской стороной и объявлял о перемирии, отметил политолог.

Надо понимать, что Иран не проигрывает эту войну. Несмотря на то, что Дональд Трамп в течение всего месяца заявлял неоднократно о том, что он уже одержал победу над Ираном, о том, что в целом Иран повержен, что он уничтожен; именно Дональд Трамп, по сути дела, настаивал последние две-три недели на том, чтобы прошли переговоры, объявлял о перемирии. Получается, никакой победы здесь нет, потому что, если бы он действительно побеждал бы Иран, он бы требовал не перемирия и переговоров, а полномасштабной капитуляции своего противника. Но этого мы всего не видим объяснил свою точку зрения Ибрагимов

11 апреля в Исламабаде прошли ирано-американские переговоры, которые, по словам, президента Трампа, прошли хорошо. Сторонам удалось договориться по большинству вопросов, кроме ядерного, отметил он.

Однако глава иранской делегации, спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что американской стороне не удалось завоевать доверие Тегерана в ходе нынешнего раунда переговоров.

Война на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда США и Израиль напали на Иран.