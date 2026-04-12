Москва12 апр Вести.Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке должен быть внимательно проанализирован, потому что впервые в истории Иран смог нанести поражение гегемону в лице США, а не подконтрольной ему стране. Такое мнение директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров высказал в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Теперь нам надо очень внимательно проанализировать, что это за война, детально, потому что впервые в истории иранцы наносят поражение … гегемону самому, а не какой-то стране, за спиной которой стоят гегемоны и еще какие-то страны. Эта страна [Иран], не обладая тем объемом финансов, вооружений, сделала это. Как она сделала? Каким образом сделала? Это очень-очень важно. Война теряет совсем то лицо, которое еще недавно было с фронтами, с тылами и прочими делами сказал Багдасаров

11 апреля в Исламабаде прошли ирано-американские переговоры, которые, по словам, президента США Дональда Трампа, прошли хорошо. Сторонам удалось договориться по большинству вопросов, кроме ядерного, отметил он.

Однако глава иранской делегации, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что американской стороне не удалось завоевать доверие Тегерана в ходе нынешнего раунда переговоров.

Война на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда США и Израиль напали на Иран. 12 апреля президент США Дональд Трамп пообещал, что ВМС США заблокируют Ормузский пролив и будут преследовать те суда, которые заплатили Тегерану за проход через него.