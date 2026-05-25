Багдасаров: 60-дневный меморандум между США и Ираном – подготовка к новой войне Багдасаров: завершение конфликта с Ираном сегодня невыгодно ни США, ни Израилю

Москва25 мая Вести.Меморандум на 60 дней межу США и Ираном станет подготовкой к новой войне. Такое мнение выразил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

По словам эксперта, несмотря на то, что в Иране этот меморандум рассматривают как временное перемирие, он содержит достаточно много противоречий. Востоковед отметил успех Ирана. По его словам, немаловажное значение сыграли разумные траты иранцев.

Иранцы, очень разумно тратили военный бюджет, который в 120 с лишним раз меньше, чем бюджет Соединенных Штатов, не считая бюджета Израиля, который в 3,5 раза больше опять того же бюджета Ирана. Они сделали ставку на то вооружение, которое может противостоять четко... Это беспилотники, ракеты, а также инженерное оборудование и другие вещи объяснил он

Также специалист отметил грамотность иранского руководства в использовании специфики географии страны.

Естественно, хорошее использование географической специфики Ирана. Это опять тот же Ормузский пролив. Они много лет готовились к его закрытию, считая, что таким образом они окажут давление не только на американцев, но и в целом на мировую экономику, которая вызовет, естественно, давление на американцев сказал Багдасаров

Помимо этого, Иран закрыл глаза на финансы, вложенные в экономику некоторых стран Персидского залива и начал наносить удары по их инфраструктуре, что тоже послужило фактором успеха.

С самого начала боевых действий они забыли обо всем. О сотнях миллиардов долларов своих денег, вложенных в экономику некоторых стран Персидского залива… огромных денег. Некая страна Персидского залива на полном серьезе считала, что, ну, вложив свыше 500 млрд долларов. Ну кто нападет, ну как-как по своим деньгам будет бить? Другая страна говорила: "Слушай, ну у нас совместный проект по огромному, самому большому в мире нефтегазовому месторождению! Как вы будете бить?" Да нет! Не будете. И что получилось? Удары начали наноситься не только по американским базам, расположенным в этих странах... Но иранцы начали наносить [удары] по инфраструктуре этих стран, что совсем неожиданно. Да, в Катаре разрушено от 16 до 17% всей нефтегазовой промышленности страны на восстановление которых надо 3—5 лет… Так вот они наносили удары по металлургии. Может, мало у нас как-то определяют этому внимание, но в странах Персидского залива в монархии располагалось 20% мирового производства алюминия. Алюминиевые заводы, они все, они значительно сейчас разрушены. Заводы по производству удобрений разрушены… Значит, начали наносить удары по системе финансовых и экономических структур представительства крупных компаний, в том числе американских, расположенных в этих странах дополнил востоковед

Также он отметил, что завершения конфликта на существующей ноте не выгодно американской и израильской стороне.

Ничего не заканчивается. Идет процесс, и он будет идти дальше. Американцы не могут позволить, при всем том уйти вот с таким багажом, как сейчас. Они могут временно согласиться, но они потом вернутся… А в Израиле, извините, в этом году выборы. С чем придет Нетаньяху? Сейчас против него есть коалиция… Ему надо тоже довести это дело до конца. И будучи человеком очень идеологизированным и очень понимающим свои цели, значит, он будет все равно додавливать этот вопрос… И поэтому это, если будет заключен этот меморандум, это 60 дней подготовки к следующей войне дополнил Семен Багдасаров

Ранее Семен Багдасаров уже прогнозировал разрастание конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, даже после выхода США из Ирана, конфликт в регионе продолжится.