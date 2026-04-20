США вынуждены хлебать кислые щи долгой войны с Ираном, заявил эксперт Политолог Колташов: США израсходовали свои шансы на победу на Ближнем Востоке

Москва20 апр Вести.Шансы Соединенных Штатов на победу в войне на Ближнем Востоке практически израсходованы, и Вашингтону остается только принять условия Ирана. Такое мнение директор Института нового общества, экономист и политолог Василий Колташов высказал в интервью ИС "Вести".

Быстрая военная операция на Ближнем Востоке превратилась для США в многомесячный вооруженный конфликт, подчеркнул эксперт.

Американцы с самого начала действовали в режиме сжатия времени, то есть их устраивала только быстрая победа… Они ее получили? Нет. Теперь они вынуждены хлебать все вот эти кислые щи долгой войны… Иран может победить только тогда, когда американцы поймут, что они израсходовали то время, которое, им дает собственная экономика… Но коалиции у них нет, и шансы на победу у них уже, по сути, израсходованы. Соединенные Штаты могут только принять условия Ирана и все сообщил Колташов

Ранее спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что США должны заслужить доверие иранского народа для заключения сделки. По его словам, сторонам удалось добиться прогресса в переговорах, однако проблемы и "некоторые фундаментальные моменты" остаются.

Крупномасштабный военный конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля, когда силы США и Израиля нанесли удары по территории Ирана.