Москва3 мая Вести.Соединенные Штаты Америки, приняв решение начать военные действия в Иране, попали в ловушку. Конфликт на Ближнем Востоке только разрастается, заявил директор центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его словам, для президента США Дональда Трампа выхода из конфликта нет.

Конфликт разрастается. Трамп в ловушке. Американцы попали в ловушку. Выхода из него нет. Потому что выход один — долготерпение в течение года. У него хватит этого долготерпения? Он не такой по характеру…. Вот только этот вариант. Все остальное чревато тяжелыми последствиями сказал Семен Багдасаров

Однако, отметил эксперт, даже после выхода США из Ирана война в регионе продолжится.

Но даже если завтра Трамп уйдет, война на Ближнем Востоке будет продолжаться... Те же страны Персидского залива не могут допустить, чтобы все осталось, как сейчас считает он

Эксперт пояснил, почему государства Ближнего Востока не устроит нынешнее положение дел.