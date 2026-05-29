Москва29 мая Вести.Пока США и Израиль не добьются смены режима в Иране или его децентрализации, кризис на Ближнем Востоке не закончится. Такое мнение выразил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

По словам востоковеда, надежда на мирное соглашение между враждующими слабая. Тем более, что США вновь стали наносит удары по Ирану.

Ну, конечно, оптимизма по поводу соглашения уже нету. После последних дней, когда в общем-то, американцы наносят удар по Бендер-Аббас уже второй раз за короткое время. Бендер-Аббас – это центр, где находится главный штаб военно-морских сил Корпус Стражи Исламской Революции. Иранцы пытаются отвечать. Суть простая. Каждая из сторон стоит на очень радикальных позициях. Трамп хочет вывести этот уран злосчастный в Соединенные Штаты. Он против того, чтобы уран ввозился в третью страну, будь то Казахстан, Россия или и Китай отметил эксперт

Он также сослался на заявления иранского министерства разведки, согласно которым, даже при условии перемирия, Вашингтон и Тель-Авив е откажутся от достижения этой цели и ведут подготовку к смену режима в Исламской Республике. Первый шаг в этом направлении - ужесточение санкций, что должно привести к ухудшению экономической ситуации в стране и подтолкнуть население к выступлениям против властей.

А иранцы требуют, наоборот, снять все санкции в обмен на решение вопроса по Ормузскому проливу. То есть по определению уже санкции, получается, американцы не хотят снять…. То есть, конфликт надолго. Пока Израиль с Соединенными Штатами, по их мнению, не свергнут режим или не произойдет децентрализация Ирана, никакого мира не будет пояснил Багдасаров

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России, преподаватель экономического факультета РУДН, политолог, востоковед Фархад Ибрагимов сообщал, что "камнем преткновения" в завершении войны США и Ирана станет Израиль. Однако и Вашингтону Тель-Авив не даст выйти сухим из воды. По словам эксперта, конфликт слишком затянулся и ставки в нем очень высоки.