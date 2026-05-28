Политолог спрогнозировал, может ли Израиль дать США закончить войну с Ираном Ибрагимов: Израиль не даст США и лично Трампу выйти из войны с Ираном

Москва28 мая Вести.Израиль будет мешать прекращению войны Соединенных Штатов с Ираном, не даст американцам и лично президенту США Дональду Трампу "выйти сухим из воды". Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" эксперт Финансового университета при правительстве России, преподаватель экономического факультета РУДН, политолог, востоковед Фархад Ибрагимов.

Политолог не склонен отвергать версию об израильском лобби, подталкивающем США к продолжению войны с Ираном.

Я не верю, что Израиль даст американцам возможность так просто взять и выйти. Потому что, судя по тем действиям, которые администрация Трампа предпринимала в отношении Ирана в течение всего последнего времени, действительно этот конспирологический тезис о том, что израильский хвост виляет американской собакой, имеет право на существование сказал Ибрагимов

По его мнению, конфликт США и Израиля с Ираном уже зашел слишком далеко.

Израиль так просто не даст возможности американцам и Трампу лично выйти сухими из воды - уж слишком сильно повышены ставки. Потому что Израиль понимает, что если бы американцы эту авантюру не заводили и договорились бы с Ираном и подключили бы к этому вопросу еще и Россию и Китай, там можно было бы столько заработать - по логистике, по энергетическим инфраструктурным проектам - то, чем Трамп так любит заниматься. Потому что можно было бы с Ираном развивать отношения, но, увы и ах, зашли слишком далеко отметил Ибрагимов

Накануне в Меджлисе (парламенте) Ирана заявили, что проект соглашения между Тегераном и Вашингтоном включает себя такие пункты, как снятие морской блокады с Ирана и разблокировка замороженных зарубежных активов Исламской Республики.

Тем временем глава РЖД Олег Белозеров рассказал ИС "Вести" о том, как изменились транспортные потоки из-за ситуации вокруг Ирана.