Глава РЖД рассказал об изменениях транспортных потоков из-за ситуации в Иране

Москва28 мая Вести.Из-за ситуации в Иране наблюдаются изменения в транспортных потоках, сообщил ИС "Вести" руководитель РЖД Олег Белозеров.

По коридору "Север-Юг" объем перевозки сейчас увеличился, поскольку изменились внешние потоки. Соответственно, у нас есть другие маршруты [в рамках торговых отношений с Казахстаном]. Это восточная ветка, которая может позволить перевозить больше объема грузов. Но в двухсторонних взаимоотношениях за первых 4 месяца объем перевозки грузов с Казахстаном вырос на 6% рассказал он

В первую очередь, отметил Белозеров, рост наблюдается за счет контейнерных перевозок.

[Объем перевозки вырос] за счет, прежде всего, контейнерных перевозок. То, что нас интересует, это транзитный объем, и все остальные [направления] практически тоже не проседают добавил он

Ранее в Минэкономразвития заявили о том, что товарооборот между Россией и Казахстаном в первом квартале текущего года увеличился на 10 процентов.