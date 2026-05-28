Москва28 мая Вести.Соглашения с Казахстаном, в том числе в сфере цифровизации, ускоряют процессы перевозок через границу, рассказал руководитель РЖД Олег Белозеров в интервью ИС "Вести".

Мы регулярно подписываем соглашения с нашими казахстанскими коллегами, которые продвигают механизм взаимодействия по перевозкам. Прежде всего, это цифровизация и ряд решений на границах, которые ускоряют решения, потому что товар должен двигаться, он не должен стоять, а в ряде случаев оформление бумаг мешает, задерживает движение груза отметил Белозеров

Он подчеркнул, что самый быстрый маршрут доставки грузов из Китая в Европу – это отрезок между Россией и Казахстаном, где 80% бумаг оформляется с помощью электронной подписи.

Соответственно, все это нужно уложить в цифровой формат и обмениваться этими данными. Мы эти все вопросы решаем с нашими коллегами в двухсторонних документах, договариваемся, как мы будем действовать. Соответственно, это дает высокую скорость сказал глава РЖД

Президент России Владимир Путин находится в Казахстане с государственным визитом. Делегации уже провели переговоры в широком и узком форматах, лидеры дали старт строительства "Сириуса" в Астане, а также подписали ряд документов.