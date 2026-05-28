Эксперт: РФ с Казахстаном могут сотрудничать и по газу, и по атому

Москва28 мая Вести.Казахстан может стать транзитным маршрутом для поставки российского газа в Китай. Такое мнение ИС "Вести" высказал научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.

Казахстан является потребителем российского газа. Казахстан также может быть путем транзита российского газа и нефти в Китай. И еще второй вопрос — это строительство атомной электростанции, потому что уже был подписан меморандум о создании совместного центра ядерных исследований. У Казахстана довольно-таки большие запасы урана имеются сказал он

Основным официальным поводом поездки президента РФ Владимира Путина в Астану является участие в заседании высшего совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В рамках визита состоится подписание официальных документов о запуске строительства "Росатомом" первой атомной электростанции в Казахстане "Балхаш". Также будет обсуждаться широкая повестка вопросов двух стран в энергосфере.