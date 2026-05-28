Эксперт: Казахстан намерен улучшить собственную экономику в связке с РФ

Москва28 мая Вести.Казахстан рассчитывает усилить обрабатывающую промышленность в сотрудничестве с Россией. Такое мнение ИС "Вести" высказал руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

По его словам, экономические вопросы обсуждаются в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан.

Вопрос будет стоять о том, чтобы продолжить наращивать товарооборот и при этом вести дальше сотрудничество по пути кооперации. Это касается подготовки кадров, это касается взаимодействия предприятий, потому что [президент Казахстана Касым-Жомарт] Токаев считает, что нужно развивать обрабатывающую промышленность Казахстана. Соответственно, это оптимально можно сделать в блоке с Россией. Если здесь у нас получится, это будет очень неплохо сказал Колташов

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что главенствующей на переговорах делегаций РФ и Казахстана в Астане будет тема о системе безопасности ОДКБ.