Делегаты из РФ в Казахстане поднимут вопрос о безопасности ОДКБ Глава ФСВТС России Шугаев: в Астане будет обсуждаться система безопасности ОДКБ

Москва28 мая Вести.Главенствующей на переговорах делегаций РФ и Казахстана в Астане будет тема о системе безопасности ОДКБ. Об этом рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Система безопасности ОДКБ - это главенствующая тема. Поэтому на повестке дня авиационная тематика... и новейшие средства системы ПВО, и то, что сегодня является общим трендом, БПЛА. Все, что с этим связано заявил он

Накануне президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Казахстан. У российского лидера, как ожидается, состоятся двусторонние переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В частности, планируется обсуждение о наращивании взаимного товарооборота и развитии сотрудничества государств.