Шугаев: ВТС России с Казахстаном рассчитано не на одну сотню миллиардов

Москва28 мая Вести.Россия и Казахстан ведут плановую работу в сфере военно-технического сотрудничества, которое рассчитано не на одну сотню миллиардов, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в интервью ИС "Вести".

Шугаев в составе российской делегации находится в Астане вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, который прибыл в Казахстан с государственным визитом.

Он добавил, что в Казахстане не планируется подписание "особых контрактов" в сфере военно-технического сотрудничества, однако стороны "сверят часы".