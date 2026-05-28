Москва28 маяВести.Россия и Казахстан ведут плановую работу в сфере военно-технического сотрудничества, которое рассчитано не на одну сотню миллиардов, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в интервью ИС "Вести".
Шугаев в составе российской делегации находится в Астане вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, который прибыл в Казахстан с государственным визитом.
Так как работа ведется планово, то и объем сотрудничества не на одну сотню миллиардов, как говорятотметил директор ФСВТС
Он добавил, что в Казахстане не планируется подписание "особых контрактов" в сфере военно-технического сотрудничества, однако стороны "сверят часы".