Путин: Россия и Казахстан подпишут "солидный пакет соглашений" о сотрудничестве

Москва28 мая Вести.Россия и Казахстан готовятся к значительному расширению нормативно-правовой базы двусторонних отношений. Как сообщил президент РФ Владимир Путин, совместная работа профильных ведомств двух стран по согласованию новых векторов взаимодействия успешно завершена.



Российский лидер подчеркнул, что к подписанию подготовлена масштабная база документов, затрагивающая ключевые сферы партнерства.

По словам главы государства, на текущий момент "подготовлен на подписание солидный пакет соглашений по сотрудничеству России и Казахстана". Ожидается, что новые договоренности будут официально скреплены подписями в рамках встречи в Астане на высшем уровне.