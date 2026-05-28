Путин и Токаев подписали соглашение о семи основах дружбы и добрососедства

Москва28 мая Вести.Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление "О семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана".

В числе ключевых положений названы общность исторического наследия и ответственное отношение к его осмыслению, развитие евразийской интеграции и формирование пространства сотрудничества, безопасности и диалога в регионе.

Отдельно подчеркиваются общие границы как пространство добрососедства и взаимодействия, развитие экономического партнерства, а также укрепление культурного и языкового многообразия как общего достояния.

Также среди основ обозначены сотрудничество в сфере молодежной политики, образования и спорта. Завершающим пунктом документа стал совместный взгляд России и Казахстана в будущее.

Как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, документ закрепляет приоритетную задачу по последовательному укреплению всего комплекса двустороннего сотрудничества.