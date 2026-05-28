Токаев: спорных вопросов между Казахстаном и Россией нет

Токаев указал на отсутствие спорных вопросов между Казахстаном и Россией Токаев: спорных вопросов между Казахстаном и Россией нет

Москва28 мая Вести.Между Казахстаном и Россией отсутствуют спорные вопросы. С таким заявлением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Токаева, для Казахстана дружественные и близкие отношения с Россией имеют первостепенное значение. Он подчеркнул, что двустороннее сотрудничество развивается во всех сферах и служит примером межгосударственного взаимодействия.

Между нашими странами не существует каких-либо так называемых спорных вопросов сказал Токаев

Казахстанский лидер также заявил о позитивной динамике отношений между двумя странами и подчеркнул, что сотрудничество постоянно наполняется новыми проектами и инициативами.

Путин находится в Казахстане с государственным визитом. Также он примет участие в мероприятиях заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.