Москва28 маяВести.Между Казахстаном и Россией отсутствуют спорные вопросы. С таким заявлением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
По словам Токаева, для Казахстана дружественные и близкие отношения с Россией имеют первостепенное значение. Он подчеркнул, что двустороннее сотрудничество развивается во всех сферах и служит примером межгосударственного взаимодействия.
Между нашими странами не существует каких-либо так называемых спорных вопросовсказал Токаев
Казахстанский лидер также заявил о позитивной динамике отношений между двумя странами и подчеркнул, что сотрудничество постоянно наполняется новыми проектами и инициативами.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом. Также он примет участие в мероприятиях заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.