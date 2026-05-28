Токаев: будущее России будет многообещающим под руководством Путина

Москва28 мая Вести.Будущее России будет ярким и многообещающим под сильным и мудрым руководством президента России Владимира Путина. С таким заявлением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером.

Я полагаю, будущее России будет ярким и многообещающим, тем более под вашим сильным и мудрым руководством заявил глава Казахстана

Ранее Токаев отметил, что между Казахстаном и Россией отсутствуют спорные вопросы.

Президент России прибыл с государственным визитом в Казахстан. Он примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, которое пройдет в Астане.