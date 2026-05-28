Токаев заявил о судьбоносной для России миссии Путина

Москва28 мая Вести.Президент РФ Владимир Путин возглавляет страну в сложнейший период тотальной перестройки и выполняет судьбоносную миссию, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе обращения к СМИ после подписания документов.

Вы [Владимир Владимирович Путин] с честью и достоинством выполняете миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства подчеркнул казахстанский лидер

Токаев назвал Путина выдающимся государственным деятелем и политиком мирового масштаба. Он отметил, что без участия России ни одна крупная международная проблема не может и не сможет найти должного решения.

Ранее Путин и Токаев подписали соглашение о семи основах дружбы и добрососедства. Среди ключевых положений значатся общность исторического наследия и ответственное отношение к его осмыслению, а также развитие евразийской интеграции и формирование пространства сотрудничества, безопасности и диалога в регионе.