Путин назвал отношения с Токаевым искренними и дружескими

"Искренние и дружеские": Путин оценил свои отношения с Токаевым

Москва26 мая Вести.Президент России Владимир Путин назвал отношения с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым действительно дружескими и искренними.

Об этом российский лидер написал в статье "Россия - Казахстан: союз в сердце Евразии" для газеты "Казахстанская правда".

У нас с Касым-Жомартом Кемелевичем выстроились действительно дружеские, искренние отношения отметил президент

По его словам, беседы с казахстанским лидером всегда проходят в доверительной атмосфере и ориентированы на результат.

Во главу угла мы неизменно ставим наращивание взаимовыгодных российско-казахстанских связей во всех областях указал Путин

Президент России совершит государственный визит в Казахстан с 27 по 29 мая. В пресс-службе российского лидера сообщили, что в ходе переговоров с казахстанским президентом Токаевым будут обсуждаться вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений.