Москва26 маяВести.Президент России Владимир Путин назвал отношения с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым действительно дружескими и искренними.
Об этом российский лидер написал в статье "Россия - Казахстан: союз в сердце Евразии" для газеты "Казахстанская правда".
По его словам, беседы с казахстанским лидером всегда проходят в доверительной атмосфере и ориентированы на результат.
Во главу угла мы неизменно ставим наращивание взаимовыгодных российско-казахстанских связей во всех областяхуказал Путин
Президент России совершит государственный визит в Казахстан с 27 по 29 мая. В пресс-службе российского лидера сообщили, что в ходе переговоров с казахстанским президентом Токаевым будут обсуждаться вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений.