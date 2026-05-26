Путин: конституция Казахстана отвечает духу времени и ориентирована на будущее

Москва26 мая Вести.Принятая 15 марта новая конституция Казахстана отвечает духу времени и ориентирована на будущее. Об этом написал президент России Владимир Путин в своей статье "Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии".

Российский лидер опубликовал статью в газете "Казахстанская правда" в преддверии своего визита в Казахстан.

Путин подчеркнул, что в Казахстане эффективная, поддерживаемая народом политическая система, а также стабильная и динамично растущая экономика.

Недавно ваша республика приняла новую, отвечающую духу времени и ориентированную в будущее Конституцию отметил президент РФ в статье

Голосуя за новую конституцию, казахстанский народ одобрил курс президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на упрочение государственных институтов, комплексную модернизацию страны, достижение устойчивого социально-экономического и духовно-нравственного развития, подчеркнул российский лидер.

Путин выразил уверенность, что все эти масштабные преобразования будут успешными и на деле поспособствуют укреплению государства и росту благосостоянию людей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин готовится к государственному визиту в Казахстан, который начнется в среду. В рамках поездки российский лидер первым делом проведет беседу с Токаевым.