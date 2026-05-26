Путин: в России с большим уважением относятся к Казахстану

Москва26 мая Вести.Российский лидер Владимир Путин заявил, что в России с большим уважением относятся к сильному и процветающему Казахстану. Такое заявление он сделал в своей статье "Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии" в газете "Казахстанская правда", также опубликованной на сайте Кремля.

Подчеркну, в нашей стране с большим уважением относятся к сильному и процветающему Казахстану с его эффективной, поддерживаемой народом политической системой, стабильной и динамично растущей экономикой сказано в статье

Президент России также напомнил, что недавно в Казахстане была принята новая Конституция, которая, по его словам, отвечает духу времени и ориентирована на будущее.

Кроме того, в своей статье Путин также заявил, в частности, о дружеских отношениях с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.