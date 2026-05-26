Москва26 маяВести.Каспийский трубопроводный консорциум, пролегающий через территорию России, обеспечивает более 80% экспорта нефти Казахстана. Об этом написал президент России Владимир Путин в своей статье "Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии".
Он подчеркнул, что российско-казахстанское сотрудничество в области энергетики активно развивается.
Вице-премьер РФ Александр Новак 19 мая говорил, что договоренность об увеличении поставок российской нефти в Китай через Казахстан на 2,5 миллиона тонн в год сейчас оформляется юридически.