Москва20 мая Вести.В текущей мировой ситуации такие партнеры России, как Китай, заинтересованы в долгосрочных поставках нефти и увеличении объемов, и РФ готова это обеспечить. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

У нас действительно за 2025 год объемы поставок нефти составили почти 100 млн тонн. Это рост по сравнению с прошлым годом. За четыре месяца этого года рост поставок составил еще 10% . Я думаю, что в текущей ситуации, тех проблем, которые есть на мировом рынке, в первую очередь наши партнеры такие как Китай заинтересованы в долгосрочных поставках, в увеличении объемов. Мы готовы это обеспечивать заявил Новак

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности дальше обеспечивать поставки энергоресурсов в КНР.